Carmen Alcayde se salva de la expulsión y Javi se entera de que está nominado: "No me lo creo"

"Javi lo pidió y yo se lo di, me parecía justo, sabía que él lo necesitaba. Si hubiera querido jugar hubiera metido a gente que fuese más debil, tuve que valorar y sé que él está mal, que quiere salir", ha explicado Avilés y Javier ha hablado sobre esto: "Los días se me hacen muy duros , todos saben mi situación, que voy un poco en una montaña rusa. Creo que soy el más preparado de salir de la casa, sé el sentimiento que tienen ellos de estar y creo que soy al que más le gustaría volver a casa, se me está haciendo más cuesta arriba de lo que pensaba".

El presentador ha desvelado que Alcayde es la menos votada de la semana con un 8% de los votos y la periodista ha estallado de alegría: "No me lo creo, muchas gracias, no me lo imaginaba en mi vida".