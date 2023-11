Pablo Marqués lanza un comunicado tras la decisión de Jessica Bueno de repescar a Luitingo

En las redes sociales, este momento fue el más comentado de la décima gala y fueron muchos los que se preguntaron qué pensaría de esa decisión el novio de la modelo, Pablo Marqués , que hacía tan solo unos días había comentado en sus redes que no se creía nada de lo que estaba viendo sobre el acercamiento de su chica con el artista. Muchos periodistas han querido recoger también las declaraciones del empresario, que ha rechazado dar declaraciones a todos los programas, pero que sí que ha querido lanzar un comunicado vía stories de Instagram.

"Para todos los periodistas que me habéis llamado o contactado por mensaje para ir a algún programa os digo con cariño que nunca he querido en el pasado y no voy a ir a ningún programa de Telecinco, ni voy a hacer ninguna entrevista ni voy a responder a preguntas", ha comentado Pablo, dejando claro su interés de mantenerse alejado de los medios de comunicación y, sobre todo, de guardar silencio acerca de la relación de Jessica y Luitingo.