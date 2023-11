Pilar Llori se derrumba y el team naranja sentencia a Jessica Bueno tras gastar 5.000 euros en repescar a Luitingo

Las reacciones no se han hecho esperar. El hecho de que Jessica Bueno gastara 5.000 euros del premio final para repescar a Luitingo (que había perdido su duelo contra Pilar Llori) ha enfadado al team naranja. Laura Bozo fue la primera en recriminárselo : "Bravo, 80.1000 euros del premio final te has gastado", le dijo nada más enterarse. Pero las reacciones continuaron tras la gala.

Por su parte, Laura Bozzo comprende las lágrimas de Pilar y dice que no va a volver a dirigirle la palabra al cantante. Es más, dice que no piensa ni probar la comida que haga Jessica. Coinciden todos a la hora de pensar que lo de Luitingo y Jessica “es una carpeta” y que el cantante, en realidad, según ellos, no siente nada por Jessica.