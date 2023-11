Juntos visionaron dos vídeos de su semana como aspirantes a repescados en la casa. El primero de ellos, de las veces en las que Luitingo y Jessica habían protagonizado escenas de mucha complicidad . "Es que lo que me pasa con Jessica es que tengo una amistad y un entendimiento. Siento que todo lo que me rodea con ella es energía positiva que me hace bien al cuerpo . Me siento bien cuando estoy con ella", expresaba entonces Luitingo entre lágrimas.

"No. tengo pena porque no me esperaba que esto fuera así. A pesar de que diga que fueron veinte días, fueron 30 días que para mí fueron muy intensos. Aposté mucho por él. Dejé a mi expareja, que es independiente pero fue lo que me motivó a dar el paso y empezar algo con él, pero me ha hecho un favor. No quiero a alguien así a mi lado", sentenció. No obstante, Pilar rechazó el decirle esto mismo a Luitingo mirándole a los ojos.