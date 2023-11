La polémica está servida. Jessica Bueno ha gastado 5.000 euros del premio final para repescar a Luitingo después de que este no fuera elegido por la audiencia. El team naranja critica esta decisión, pero la andaluza drice tener sus razones para haber tomado esta decisión .

Dice Jessica que, como la votación entre Pilar Llori y Luitingo fue tan ajustada, que le parecía injusto que no se quedaran los dos en la casa. Pero Lauza Bozzo y compañía no opinan lo mismo, lo cual no han dudado en criticar. ¿Qué piensas tú? ¿Ha hecho bien Jessica en gastar ese dinero para que el cantante volviese al reality? ¡Vota en la siguiente encuesta!