Las lágrimas de Jessica Bueno al sincerar sus sentimientos a Luitingo: "No quiero hacerte daño"

La conversación más clara entre Jessica Bueno y Luitingo dentro de la casa

La modelo se confiesa al cantante: "A lo mejor soy egoísta por querer seguir estando cerca de ti"

Jessica Bueno y Luitingo no dejan de compartir tiempo juntos en la casa, ambos están muy cerca y ahora han tenido la conversación más clara desde que volvió el cantante de su relación.

La concursante, durante una conversación íntima con Luitingo, confiesa que ella se "repite todo el rato que no está haciendo nada malo" por estar cerca de él y que simplemente son amigos: "No pasa nada porque durmamos uno al lado del otro, no pasa nada porque me apetezca darte la mano o que me hagas cosquillas. Tengo la sensación de que ahora todo lo que hago aquí es todo relacionado contigo".

Jessica se muestra preocupada por lo que se pueda estar viendo fuera: "No quiero que mis niños vean eso, no quiero imaginarme que Pablo está sentado en su casa, que pone el 24 horas y que solo me vea reírme contigo. No quiero confundirte o hacerte daño". Algo a lo que Luitingo intenta quitarle esta preocupación: "A mí me encanta estar contigo y tú no tienes culpa".

"Yo sé que no va a pasar nada más que eso, a lo mejor soy egoísta por querer seguir estando cerca de ti, si en algún momento tú tienes necesidad de algo más y yo tengo claro que eso no va a poder pasar no quiero ser egoista y como necesito tu cariño seguir ahí, sabiendo que tú en algún momento tienes necesidad de más y no quiero hacerte daño", se sincera completamente ella.

Y Luitingo le deja algo claro: "El problema es que me haría daño si no estás". "Yo estoy, pero no puede ser nada más", asegura ella "Pero somos felices, nos reímos y estamos juntos", le asegura el cantante, palabras que terminan haciendo llorar a Jessica.