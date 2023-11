Laura Bozzo no se corta contra Jessica Bueno tras su posicionamiento: "¡Yo no hago daño a nadie!"

Laura Bozzo ha reaccionado ante esto: “Yo no quería tocar más este tema, pero dado que sigue atacándome por todos los lados lo tengo que decir. Si alguien ha herido a alguien en esta casa y le ha hecho daño por su falta de empatía ha sido Jessica con Pilar. Yo no hago daño a nadie, puede que me ponga en modo grito, he podido contestar muchas cosas que Jessica ha dicho de mí que no he contestado porque antes muerta que meterme con una mujer que además es madre. Si quiere una guerra entre ella y yo, la guerra va a ser de ella sola. Ella no ha sido ejemplo de empatía”.