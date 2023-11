"Este tema me hace muchísima gracia y es me quedé en shock cuando vi la foto", ha comenzado diciendo la modelo ante la instantánea en la que una amiga suya y ella aparecen abrazando al hijo de Sara Montiel. "Lo mismo le va a pasar a Zeus cuando lo vea", ha pronosticado la canaria, que ha explicado que esa imagen se tomó cuando ella trabajaba como azafata haciéndose fotos con los invitados al evento .

Allí se presentó Zeus, pero también otros muchos famosos y anónimos con los que se tuvo que hacer fotos, pero con los que no mantuvo ninguna conversación más allá de unos saludos protocolarios, por lo que no considera que conociera como tal a su novio antes de participar en 'GH VIP 8'. "Zeus va a flipar cuando lo vea porque nosotros en la casa comentábamos que teníamos amigos en común y nos preguntábamos cómo era posible que no nos conociéramos, pero la verdad es que no lo conocía y he flipado cuando he visto eso".