"Hay un tema súper importante que quiero zanjar ya, porque estoy muy cansada y yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que ustedes interpreten, yo jamás he dicho que Zeus la tenga pequeña o he hablado del tamaño del pene de Zeus, jamás", ha comentado la canaria, desmintiendo rotundamente haber hablado del tamaño de los atributos sexuales de su novio.

Susana mantiene que esas conversaciones no iban sobre el tamaño, sino sobre sexo en general, un tema del que le gusta mucho hablar con sus amigos: "Lo han malinterpretado y he tenido que pedir disculpas por lo que la gente ha querido interpretar, yo tengo la conciencia tranquila porque nunca ha salido eso de mi boca. Si yo hubiera dicho eso, soy la primera que entendería que me criticaran, pero yo no tengo culpa de que ustedes malinterpreten las palabras que yo he dicho. Yo nunca he querido dar a entender eso porque yo nunca le he tocado el pene ni he podido saber ni cómo la tiene, otra cosa es que yo fantasee con cómo me gustaría que la tuviera".