Anabel Pantoja corta en seco a José Antonio Avilés en directo: "Ya está, para"

En la parte para abonados de Mitele Plus los colaboradores han comentado los porcentajes ciegos , entre otros muchos temas, y casi todos han coincidido en que los más altos, con un 51% y un 35% pertenecen a Pilar Llori y a Jessica Bueno porque se ha generado un duelo entre el 'team' naranja y el 'team' azul, aunque José Antonio Avilés ha discrepado con esto.

"Pienso que el 51% es Laura, el 35% creo que es Carmen", ha entonado Avilés y esto ha hecho reaccionar a Marta Peñate: "Tú no has visto el programa". "Es lo que yo creo y lo que me gustaría", ha entonado el colaborador. "Estoy convencido de que los dos primeros porcentajes los ocupan Pilar y Jessica, creo que es el duelo de la edición", ha dicho Miguel Frigenti.