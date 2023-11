El encuentro de Jessica Bueno y Alba, la hermana de Pilar en 'La línea', el cara a cara más difícil de 'GH VIP': "No estás teniendo empatía"

Alba, hermana de Pilar Llori, ha subido a la casa de Guadaliz y ha tenido un cara a cara con Jessica Bueno

La concursante no ha respondido a las palabras de Alba para poder sumar 2.000 euros al premio final y ha explicado cómo se ha sentido

Los nominados se han enfrentado a 'La línea', el cara a cara más difícil con personas que tienen algo que ver con ellos y con los que se han enfrentado a un dilema y Alba Llori, la hermana de Pilar se ha puesto frente a Jessica Bueno para decirle todo lo que piensa.

Durante un minuto y medio Alba podía decir todo lo que quisiera a Jessica mientras ella debía permanecer congelada si quería superar este dilema. Si pronunciaba tan solo una palabra se iban a restar 2.000 euros al premio final, pero si conseguía contenerse iba a sumarlos.

Alba se ha presentado a Jessica Bueno como "la hermana de Pilar" y ha querido dejarle claro que Pilar Llori le ha contado toda la verdad: "La persona que ha puesto tu nombre en un plató sin consuntartelo antes fue Luis, ella no venía con inquina hacia tí, si un poco molesta porque no es fácil. Has visto aquí como Luis se ha tirado tiempo llorando por Pilar. No se juzga el que una persona deje de sentir y ya está, se juzga el juego de sentimientos".

"Como hermana me duele mucho la poca facilidad que se le está poniendo a ella, esa falta de empatía que para mi gusto estás teniendo. En tu vida personal no me voy a meter, cuando mi hermana empezó con Luis tú le aconsejaste que tenía una persona fuera y que tuviera cuidado, creo que estás cayendo un poco en eso", ha entonado Alba antes de que se le acabase el tiempo y mientras entraba en el ascensor le ha pedido que "la cuide un poco porque lo está pasando muy mal".

Jessica Bueno ha asegurado que le ha dado mucha impotencia no poder responder, aunque esto significa que ha sumado 2.000 euros al premio común y que en todo momento ha sentido "mucha pena con la tristeza con la que hablaba de su hermana" porque está sufriendo por ella, al igual que entiende que Pilar está sufriendo. "Para mí es una situación muy difícil, es como un dilema entre tener que elegir entre una persona y otra", explicaba la concursante y afirma que lo que significa para ella Luis "no tiene que cambiar porque entre ellos no haya funcionado".