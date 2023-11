La discusión de Naomi con Luitingo por un comentario sobre ella: "Para hablar de mi pasado te lavas la boca"

Cuando Pilar se lo contó a Naomi, esta no dudó en irse directa a él: "¿Ha dicho eso el 'tontingo'?". "Te voy a decir una cosa, la próxima vez que nombres mi pasado, te recuerdo el tuyo, que has ido doscientas veces a 'Mujeres y hombres y viceversa', eres el 'Don Carpet' de este concurso. Eres muy transparente y muy buena persona. Para hablar de mi pasado te lavas la boca" , le señalaba la valenciana, muy encendida.

Por su parte, Luitingo le decía que le gustaba ese nombre, sin entrar al trapo y con Michael intentando calmarle. Los dos entraron en una fuerte discusión. Naomi aseguraba que a ella le llamarían de otro programa por su carisma y su personalidad, "no por estar intentando liarme con toda la casa. Te ha salido mal hacerme la pelota y ahora, a meterte conmigo". Pilar se metió en medio para recordar que cada concursante viene de donde viene, que si no de donde venía Michael, además de añadir que Luitingo siempre va por detrás, que luego a la cara te dice te quiero.

Por otro lado, Luitingo le comentaba a Michael que Naomi "tiene una maldad dentro que no puede con ella. A mí lo que me gusta es cantar, la música, la alegría, conocer a gente guay, sentirme a gusto, el amor, la confianza... ¿yo que me tengo que pelear porque a ti te de la gana?", se preguntaba Luitingo. Una discusión que se remonta al momento en el que Jessica Bueno escuchó a Carmen Alcayde hablando de team azul y originó una auténtica revolución en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Lo que está claro es que la estancia de Naomi en el programa no está pasando desapercibida. Hace poco una broma suya acabó con Albert llorando y pensando en abandonar la casa.