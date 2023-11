Jessica Bueno pilla a Carmen Alcayde hablando de ella y estalla como nunca provocando una revolución total en la casa: "No te quiero ni mirar a la cara"

"Estoy comentando, ¿pasa algo?" , reaccionaba Alcayde al escuchar esto y Jessica Bueno estallaba entre lágrimas: "No es bonito estar durmiendo y escuchar que están hablando de ti". Momento en el que Naomi se despertaba y entraba en la conversación refiriéndose a lo que ha vivido Pilar dentro de la casa: "Es menos cómodo estar durmiendo y que dos estén tonteando cuando te han dejado". Y tras un cruce de palabras entre las dos, Jessica Bueno estallaba como nunca: "No te quiero ni mirar a la cara, déjame en paz . Te he escuchado a ti como siempre, calentando, ¿qué hago si me duele escuchar que hablas de mí?".

Pero esto se extendía al otros concursantes, Luitingo cree que podría haberse irdo fuera de la habitación para hablar de esto. "Vete fuera tú a tontear con la otra", contestaba Naomi y este reaccionaba: "Yo hago lo que me da la gana". Y ambos vivían otro momento de tensión. En medio de todo esto, Laura Bozzo cree que hay que tener cuidado entre mujeres y Alcayde no ve bien sus palabras: "Gracias por defenderme, con amigas como tú no quiero enemigos ".

Jessica Bueno se ha pronunciado sobre lo ocurrido durante le directo del 'Última hora': "Tengo la sensación que durante tres semanas se ha estado hablando del tema a las espaldas y todo el rato me he sentido juzgada. Estoy cansada, esta mañana estaba dormida y escuchaba cuchicheos, mi nombre y en ese momento que no piensas me levanté, aplaudí y se lo recriminé a Carmen. Aquí yo no opino de la vida de nadie y yo me he sentido vigilada por cualquier cosa que he hecho, pero nadie se para a pensar de cómo me puedo sentir yo o él".