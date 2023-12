Muchos espectadores de 'GH VIP 8' estaban convencidos de que a Zeus no le gustaría nada ver a Susana decirle a sus amigas que no notaba nada en sus calzoncillos y que estaba preocupada porque le gusta que sus amantes tengan el miembro muy grande. Pero estaban equivocados, porque al cantante no le han molestado para nada esos comentarios e, incluso, ha defendido a su novia .

Susana asentía en todo momento mientras su chico hablaba y se mostraba muy complacida por sus palabras , que validaba añadiendo: "Incluso cuando yo he estado de risas con otros y él no ha estado porque estaba en el baño o en otro lado, he ido detrás y se lo he dicho". La modelo canaria, además, ha comentado que ella siempre defendió que no notaba nada en la zona del pantalón de Zeus Montiel porque él tenía "mucho autocontrol".

"Es que no se está interpretando como se tiene que interpretar, porque había muchas conversaciones de los dos sobre el tema con Jessi y con Marta [Castro] en el cuarto", apostillaba el artista, ante lo que Susana remataba: "Que es verdad que yo hablo mucho de sexo y que eso a mucha gente no le gusta porque el sexo es un tema tabú, pero siempre he sido súper clara y súper sincera, demasiado sincera. Y con este señor siempre lo he sido: o él ha estado delante o he ido después a contarle absolutamente todo siempre, me he abierto siempre en canal y no he podido ser más transparente con él".