La emoción de Albert tras leer un mensaje de la audiencia: "¡Gracias Truly!"

Los concursantes de 'Gran Hermano VIP' se encuentran en plena campaña de cara a la final que tendrá lugar en menos de dos semanas. Solo puede quedar uno y los porcentajes están siendo muy apretados , además de que no para de haber 'sorpassos'. A su vez, esta campaña está provocando que la audiencia se vuelque por completo con los concursantes a través de redes sociales.

Precisamente ha sido Lara Álvarez la que les ha mostrado algunos mensajes de apoyo y cariño. Los concursantes han podido leerlos expresamente desde la casa de Guadalix de la Sierra. El primero ha ido dirigido a Carmen Alcayde, un mensaje que acababa con un "créetelo. Carmen ganadora". "Estamos aquí y no sabemos nada. Gracias por ese tweet que me anima mogollón", ha señalado Alcayde.

Posteriormente, Lara ha leído un mensaje para Albert, el cual decía lo siguiente: "Gracias por tu valentía y por no dejarte hundir. Desde la cueva hasta el final, tu servicio no merecía menos. Arriba la 'Infanta lejana". "¡Gracias 'Truly'!", decía Albert, muy emocionado y eufórico. Después también ha habido otro mensaje para Luitingo: "Gracias por hacernos reír, cantar y emocionarnos", señalaba el tweet. El mismo tweet decía también que Jessica Bueno le ha hecho crecer como persona.