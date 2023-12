Alex Caniggia carga contra Carmen Alcayde y Naomi por sus quejas sobre su actitud en la llamada con Laura Bozzo

Alex Caniggia habló por videollamada con Laura Bozzo después de que ella lo nombrase su jefe de campaña. En esos minutos en los que los amigos, que se consideran "hermanos siameses", se reencontraron, ambos se dedicaron palabras llenas de cariño. Carmen Alcayde y Naomi Asensi también se alegraron mucho por ver al fundador de su 'team', pero su decepción fue mayúscula cuando vieron que él no les dirigió la palabra en ningún momento.

Así lo han comentado en una de sus charlas con Albert Infante en el jardín, donde las dos valencianas le han confesado a su amigo que se encontraban muy molestas con Alex porque ni siquiera las había saludado cuando ellas le habían mandado besos durante la llamada. La Infanta ha tratado de quitarle hierro al asunto , argumentando que quizá el argentino estaba muy concentrado en hablar con Laura o en que no reparó en saludar a nadie porque pensaría que su acometido solo era charlar con su defendida.

Naomi no se ha mostrado nada convencida con estas explicaciones y le ha dicho a Albert que es probable que intentase justificar a Alex porque siempre le han visto como el ganador y como la persona más querida por los espectadores de 'GH VIP 8', pero que a ella no le había sentado bien que no la saludase y que iba a seguir diciéndolo. El argentino ha visto este fragmento del 24 horas y ha estallado contra Naomi y Carmen en un tuit, en el que las ha llamado "sanguijuelas falsas".