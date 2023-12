Maestro Joao aclara si ha cambiado de favorito para hacerse con la victoria tras sus elogios a Luitingo

No obstante, aunque haya cambiado en su opinión hacia él, el presentador de 'For Fans' sigue siendo fiel al 'team' naranja y quiere que Laura Bozzo sea la ganadora de 'GH VIP 8': "¡La amo!". En sus redes sociales no ha dejado ni un solo momento de apoyar a la peruana aunque haya mostrado su simpatía por otros concursantes y es que piensa que es ella la mejor representante de la esencia del reality y sueña con que le coja el revelo a su amiga Adara Molinero, ganadora de la última edición.