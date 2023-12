Miriam Saavedra critica a Luitingo tras su conversación con Jessica Bueno

Tras escuchar la conversación de Luitingo con su jefa de campaña, Jessica Bueno, Miriam Saavedra ha estallado en X, el antiguo Twitter, asegurando que el cantante de 'Operación Camarón' no se merece estar, en su opinión, en la final de 'GH VIP 8': "Por lo menos yo no deseo verte en la final, no eres merecedor".