La fuerte discusión entre Carmen Alcayde y Belén Rodríguez: "Estás aquí por falsa, traicionera y cobarde"

Según Belén Rodríguez, Carmen Alcayde se unió al team naranja "por conveniencia"

Así ha sido el choque entre Carmen Alcayde y Belén Ro durante el debate de 'GH VIP 8'

Belén Rodríguez, a Carmen Alcayde: "No has sabido mantener nunca tu palabra"

Carmen Alcayde ha estado este domingo en el plató de 'Gran Hermano VIP' tras su expulsión el pasado jueves dejando en la palestra tan solo a cinco finalistas. Y no ha sido un retorno fácil. La periodista ha tenido un encontronazo con Belén Rodríguez. Todo ha empezado cuando Ion Aramendi le ha dado paso a Belén Ro tras el regreso de Alex Caniggia a la casa como jefe de campaña de Laura Bozzo.

"Eso es una amistad de verdad. Fueron los fundadores del equipo naranja, que luego se agregó Carmen de una manera (a mi gusto) por conveniencia", ha señalado la colaboradora de 'GH VIP 8'. Es en ese momento cuando Carmen Alcayde ha saltado: "Qué pesadilla de verdad. ¡Qué pesadilla!", ha dicho la periodista. "No voy a dejar que digas más lo de la conveniencia. Laura es la que quería estar conmigo", ha explicado Alcayde muy encendida.

Carmen ha dicho lo siguiente: "Me quería ella a mí, no yo a ella". Cuando ha dicho que estaba harta, Belén Ro le ha recordado que ha estado en un concurso y que ahora va a tener que aguantar las críticas de los colaboradores. Además, Belén Ro ha argumentado que Carmen ha traicionado a Laura porque "Laura con Carmen ha sido exactamente igual, lo que pasa es que Carmen no se ha atrevido hasta que Laura no dejó de salvarse. Ahí es cuando Carmen Alcayde empezó a cargar contra Laura y necesitó tener otra persona más que era Naomi. Ella sola no se atrevía".

Pero la cosa no ha acabado ahí. La colaboradora ha destacado que hay una cosa peor: "No ha sabido mantener nunca su palabra. Cuando eres valiente para hacer ciertas cosas, eres valiente también para mantener. Y no has sido capaz de mantener tu inquina hacia Laura". Carmen no se ha callado: "Lo que no he sido capaz es de ser como tú. Que mantienes una inquina con una amiga que no sé que te he hecho. 'Erre que erre' conmigo".

Por último, Alcayde ha dicho que Laura era para ella necesaria en la casa de 'Gran Hermano VIP' porque "es una tía que te divierte y tiene momentazos. Jamás la he traicionado. La única que traicionas a la gente eres tú. A mí déjame en paz". Cuando Belén ha respondido con un "no voy a permitir eso", Ion Aramendi ha cortado rápidamente cambiando de tema.

Carmen y Belén Ro estallan tras ver unas imágenes durante el debate

La salida de Carmen Alcayde ha sido para muchos inesperada. Sin embargo, en plató no pensaban igual: sobre todo Belén Ro, quien ha sido muy crítica con ella durante el paso de Carmen por la casa de Guadalix. Ion Aramendi ha dado paso a unas imágenes en donde se ve algunas razones por las cuáles Belén ha criticado tanto a Carmen Alcayde.

Tras ver estas imágenes, Carmen ha señalado que no ha sido falsa, que se quería llevar bien con todo el mundo: "El team era para nominar. Laura es la que me traicionaba en cada momento pero me compensaba". Respecto a lo que le ha dicho Belén Ro de falsa, ha dicho que está harta porque "no es así. No quiero discutir, Quiero ser feliz y divertirme".

Por su parte, Belén ha dicho que a Carmen "la gente no la ha querido. Está aquí por falsa, traicionera y cobarde. Cuando salió de la cueva empezó a hacerle la pelota a todo el mundo para que no la nominaran. Traicionó a Karina. Jugó con los sentimientos de su amigo Albert. Estuvo mucho más por el show que por la amistad". Carmen ha reconocido que esto de Belén le duele muchísimo puesto que han sido amigas. "Ha pagado en mí cosas de otras personas que no tiene que pagar. Siempre la he querido y se ha empeñado en machacarme".