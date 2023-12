Imágenes inéditas: todo lo que no se vio en los juicios de 'Gran Hermano VIP'

Y es que Pilar le estaba aconsejando a Naomi que no saltase a la primera de cambio y que no le afectase a ella sus discusiones con Laura. Cuando el juez pidió a Naomi y Pilar respeto, Laura no tardó en saltar: "Me han dicho loca o vieja". Esto provocó que se incendiasen las tres y entraran en una severa discusión. "A mí nadie me va a humillar. Si hay demanda por difamación por si acaso...", avisó Laura a Naomi muy enfadada. "Traicionó a Albert y ahora viene de testigo", añadió Bozzo buscando las cosquillas de Naomi.

Por otro lado estuvo el juicio de Luitingo, en donde la hermana de Pilar le dijo lo siguiente y que hemos podido descubrir durante el debate de este domingo: "No te acuerdas de lo que haces, por eso dices que no insulte yo, ¿no? Tú si puedes".

"Me largo ahorita", amenazaba Laura Bozzo. "A mi me dan mi pasaporte porque yo llamo a la policía. A mí no me pueden detener", avisaba Bozzo. "Yo me quiero ir. Les han puesto como heroínas a esas dos malvadas (Naomi y Pilar). Cagándose de la risa de mí en mi cara. Y Pedro -el hermano de Carmen Alcayde- hablando mierda de mí. Me voy a mi casa. Nunca debí venir", aseguraba la presentadora peruana entre lágrimas.