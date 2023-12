¿Son inocentes o culpables los concursantes de 'GH VIP 8' de sus pecados en Guadalix? Los veredictos

“Soy dramática , lo admito, pero eso de que me lo hago, no. Lo estoy viviendo, señoría ”, alega Albert Infante desde el principio a su señoría de ‘GH VIP’.

“Son mis amigas, Laura es como mi madre. En el vídeo se han visto imágenes muy fuertes, que verlas me da cosa, salgo muy desfavorecida en las imágenes”, proseguía Infante.

Sobre el “tema Michael” , que así ha denominado Avilés, el exconcursante también ha reiterado que Albert fue dramática, e Infante no ha querido hacer declaraciones sobre el italiano: “ En la historia del Michael no voy a entrar ”.

Miguel Frigenti es el segundo testigo y no duda en defender a Albert.

Después ha entrado Pilar Llori y tanto Albert como ella se han recibido con buenas palabras y sin rencores en relación a que Pilar no quiso ser la jefa de campaña de Albert .

“Creo que se intensificó el drama porque no pude explicarme ”, comenzaba Pilar Llori. Palabras a las que Albert respondía con un “la quiero y la querré”.

A Laura no le ha hecho nada de gracia esta situación e incluso ha querido hablar con el equipo de producción del programa: “Esto me parece una vergüenza”.

Luitingo se sentaba atónito frente al juez, que tenía que repetirle los cargos porque no daba crédito a lo que escuchaba. Se le acusaba de “camelar en primer grado” y de no ser “un niño muy bueno” así como de cantarle lo mismo a al menos dos mujeres y estar con tres en un mes. Pero, sobre todo, se le acusa de “cobardía” por no decirle a Jessica Bueno que está “enamorado hasta las trancas”.