Michael Terlizzi cuenta desde el plató de ‘GH VIP’ cómo ha vivido las primeras 24 horas fuera de la casa: “Lo primero ha sido hablar con mi familia”

El italiano califica de “locura” sus primeras 24 horas fuera de la casa de Guadalix y cuenta a Lara Álvarez en plató que lo primero que ha hecho ha sido hablar y reencontrarse con sus seres queridos : “Lo primero que he hecho ha sido hablar con mi familia . Con Yola , mi defensora máxima. Con Gustavo , mi jefe de campaña. He pasado el día de hoy con él”.

Además, Michael también ha querido aprovechar su paso por el ‘Última Hora’ para dar las gracias a todos sus fans: “Tengo que decirte que muchísima gente me ha felicitado por el concurso que he hecho, y quiero decir gracias a toda esa gente que hoy me ha firmado, me ha agradecido y me está viendo ahora mismo. Estos días es como si hubiera ganado algo de verdad”, confesaba el italiano a Lara Álvarez.