Alex Caniggia, Jessica Bueno, Pilar Llori y el resto de jefes de campaña vuelven a vivir en la casa: así han sido los reencuentros

Tras este primer momento, Laura se enloquecía al saber que Alex se quedaba con ella en la casa si no era la expulsada de esta noche y terminaba haciendo la croqueta por el salón, a la que se unía su jefe de campaña: "¡Ya no voy a estar sola!" .

Gustavo y el italiano se fundían en un fuerte abrazo: "Me encanta verte". "Es la esencia, la buena persona, la educación que muchas veces aquí no se valora. Estar aquí es muy complicado y no le veréis criticar nunca, es la bondad en persona", le decía Gustavo y Michael se mostraba tremendamente feliz al volver a verse. Pero finalmente con la expulsión del italiano, Michael abandonaba la casa de Guadalix y con él Gustavo que ya no tenía que ejercer como su jefe de campaña.