Jessica Bueno confiesa a Luitingo el primer momento en el que sintió algo por él: "Sentí una chispa, me pasó cuando estábamos..."

Jessica Bueno y Luitingo se han dejado llevar estos días en la casa de 'Gran Hermano VIP' y ambos han hablado de lo que han sentido el uno por el otro, aunque ella ha preferido no ser del todo explícita para mostrar lo que siente y esperar a que salgan del programa.

En la cama y tumbados ambos hablaban de la relación que han tenido entre los dos desde que comenzara el concurso. "Yo te he dicho lo que pienso, paciencia. Poco a poco", le decía Jessica al cantante y este respondía con una pregunta muy contundente: "¿Qué se siente cuando te dicen que 'está enamorado de ti' en tu casa?". " Entre vergüenza, alegría y miedo . Tú sabes también lo que pienso sin tener que decírtelo solo por como actúo contigo. Cuando salgamos de aquí ya te contestaré yo", contestaba ella.

Al no querer avanzar en la casa, Luitingo utilizaba un código con ella: "Si te pongo un café tú te imaginas que es un beso y ya está, ¿tú lo sientes no?". Algo a lo que Jessica respondía con un rotundo "sí".

"¿A ti te ha pasado alguna vez que hayas sentido en algún momento en la casa conmigo un relámpago?", con esta pregunta Jessica Bueno iba a confesarle algo al cantante: "Sentir una chispa. A mí me pasó grabando la serie de los médicos, ¿te acuerdas cuando acabábamos al final que nos poníamos todos juntos? La primera vez que ensayamos tú me cogiste por la cintura y ahí me entró como un calambre... las cosquillitas esas que te entran".