Los planes de futuro de Jessica Bueno y Luitingo: "Yo sé que mi vida está en Bilbao ya"

Jessica Bueno tiene miedos y eso ha querido hablar expresamente con Luitingo. Pero el finalista de 'GH VIP 8' se lo ha dejado claro: "Si me tengo que hacer 700 kilómetros, coger un avión o un ave, ¿tú crees de verdad que no lo voy a hacer?". No obstante, Jessica Bueno es consciente de que no será nada fácil. "Nadie dijo que la vida fuera fácil", destacó Luitingo.