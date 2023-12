Naomi Asensi dibuja la curva de su vida y emociona a su madre en plató: “Uno de mis progenitores me contaba las agresiones que le hacía a mi madre"

Naomi Asensi se ha abierto como nunca. La concursante de 'Gran Hermano' nos contaba que vivió cosas que no se pueden reproducir, narraba lo que pasó entre sus padres, cómo decidió romper su relación con él y cómo no aceptó la relación que empezó después de su madre. Nieves, en plató, escuchaba a su hija y respondía emocionada a sus palabras.

Durante su adolescencia “pasaba de todo”, no quería estudiar pero conoció a un chico muy majo que la animó a estudiar turismo. Esta historia se acabó y, curiosamente, también finalizó paralelamente la de su madre: “Sentí que ella ya no tenía un lastre y sentí que nos unimos, ahí mi madre empezó a ser una madre”.

Fue entonces también cuando se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión: “Tenía que ponerle fin a mi relación con mi padre. Hará seis años que no me hablo con él y me quité mucho peso de encima”.

En ese momento le llamaron para acudir a ‘Gran Hermano VIP’ y todo cambió: “Creo que ahora estoy tan arriba. La curva nunca va a bajar tanto, no me lo voy a permitir, no quiero que la gente sienta pena de mí. Me da la sensación que si a alguien le cuento mis vivencias va a cambar la forma en que me ve”.