Laura Bozzo enloquece tras ver a su hija en el plató de 'Gran Hermano VIP': “¡La amo con toda mi alma!"

Poco después llegó la propuesta para trabajar en televisión, ella quería hacer un programa turístico, pero le pidieron que presentara un talk show y así empezó ‘Laura en América’: “La ayuda social fue extraordinaria, hemos hecho tanta ayuda… Yo estuve en Perú, me llevaron a los comedores que yo fundé y no podía parar de llorar”.

Durante su historia de divorcio conoció a Cristian Zuárez: “Era 24 años menor que yo y me tuve que enfrentar al mundo”. Sin embargo, con el paso del tiempo la historia se acabó: “Luego conoció a su actual esposa, me dijeron que habían salido unas fotos de la mano con su nueva pareja y me volví loca”.

En el año 2013 sucedió algo que no se perdona y es que murió su madre: “Fue muy duro, me llamó, estaba grabando y no le contesté, siempre se ha quedado en mi memoria, me dejó un mensaje ‘Laura quiero verte’ y le fallé”.