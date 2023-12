Exclusiva | Primeras palabras de Naomi Asensi tras ganar 'GH VIP': "Es lo justo; lo creo yo y parece que mucha gente"

'Gran Hermano VIP 8' ha llegado a su fin . La semifinal fue intensa y estuvo marcada por Laura Bozzo, que se convirtió en la cuarta clasificada y tuvo un monumental enfado. La presentadora perdió el duelo contra Naomi Asensi y aseguró que no era justo porque la valenciana llevaba menos tiempo en la casa de Guadalix de la Sierra. Una opinión que, parece, no es compartida por la mayoría de l a audiencia que ha coronado a la valenciana como ganadora del reality .

Marta Flich ha pronunciado su nombre y Naomi no ha podido hacer más que estallar de alegría y celebrarlo con su querido "team" naranja. Cuando se han apagado las cámaras y aún seguía celebrándolo sin soltar su maletín, nos hemos acercado para saber sus primeras impresiones como ganadora. "Estoy en shock, aún no me lo creo", asegura. Además, nos cuenta qué planes tiene con el premio.