Exclusiva | Laura Bozzo se confiesa tras salir de 'GH VIP': "Salir un día antes me pareció horrible"

Tal fue el impacto que la presentadora tuvo una disputa al volver a la casa de Guadalix de la Sierra para recoger sus cosas y despedirse de sus compañeros. Laura se enfrentó a Carmen Alcayde, que no daba crédito a la reacción de la periodista y acabó llorando y arropada por Albert. Ahora, en la gran final, hemos tenido la oportunidad de hablar, en exclusiva, con Laura Bozzo sobre su expulsión.

"Salir un día antes me pareció horrible", comenta. La presentadora se sincera ante la cámara de Telecinco.es y pide disculpas por su actitud. "Me afectó mucho; habría sido psicológicamente mejor para mí salir antes", dice. Además, Laura hace balance de su concurso. Cuenta de qué se arrepiente de su paso por 'GH VIP' y cuál ha sido su mayor enemigo y aliado dentro de la casa. ¡Dale al play y no te lo pierdas!