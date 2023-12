Pilar Llori se mosquea al escuchar las palabras de Luitingo sobre ella: "¡Bastante mal lo he pasado!"

Luitingo afirmaba que Pilar Llori ha sido la persona que más daño le ha hecho en el programa y esto no le gustaba nada a ella

Naomi Asensi se ha sumado a este tenso momento para defender a Pilar

Naomi Asensi gana el duelo final a Luitingo y se proclama ganadora de 'GH VIP 8'

Luitingo, como finalista de 'GH VIP 8' junto a Naomi hacía un repaso de su concurso en el confesionario que han podido ver en el plató en directo, él aseguraba que la persona que más daño le ha hecho en el concurso ha sido Pilar Llori y esta reaccionaba en el plató visiblemente molesta.

"Me parece un poco fuerte que después de todo sea yo la que le he hecho daño a él, es un poco surrealista", reacciona Pilar en plató y Naomi aprovechaba para decir lo que le parecía mal de las palabras del cantante: "Decir la maldad que tiene, justamente maldad... He vivido muchas cosas, pero he vivido también la maldad tuya".

Luitingo, a Pilar: "Tengo derecho a opinar si tienes maldad o no"

Luitingo se explicaba ante esto: "No puedes saber si yo opino que tienes maldad o no porque no ha vivido las situaciones que yo he vivido en la vida. Yo tengo derecho a opinar si la tienes o no la tienes".