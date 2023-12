El romántico momento de Luitingo y Jessica Bueno en la gran final: "Mirándote a los ojos te digo que no tengas miedo"

"Te quiero", le decía Jessica cuando se abrazaban y él respondía con un "y yo a ti". Marta Flich aprovechaba este momento para preguntar si lo van a intentar fuera. " Yo estoy enamorado hasta las trancas, tengo unos sentimientos muy reales . Me hace mucho bien, muy feliz", decía él y le decía algo a Jessica directamente: "Te digo mirándote a los ojos que no tengas miedo, que no tengas miedo, voy a luchar lo que haga falta, te voy a entender, voy a tener paciencia y si te puedo tener en mi vida mucho mejor" .

Jessica se mostraba muy vergonzosa en este momento: "Ya sabes lo que yo siento, ya hablaremos fuera". "A ella le da mucho corte, no te preocupes, no digas nada", reaccionaba el cantante. Y ante la pregunta de la presentadora a Luitingo sobre vivirá en Bilbao, él bromeaba: "Empiezo la semana que viene, ya me he sacado un bono de aviones y demás. Lo que haga falta". Ella respondía a esto con un "poco a poco" y terminaba con unas palabras hacia Luis: "Tú estas aquí porque te lo mereces, eres tú y es tu momento".