Zeus y Susana desvelan en la final de 'GH VIP 8' cómo está su relación: "Cuando sales de la burbuja ves todo de otra manera..."

Susana Bianca es consciente de la curiosidad que despierta su relación con Zeus Montiel porque su amor surgió y se formó delante de todo el mundo en la casa de 'GH VIP 8', es por eso que no le importa hablar sobre su vida de pareja fuera del concurso y hacer partícipes a sus fans de su romance. Hace poco reveló en sus stories de Instagram ante las preguntas de sus 'followers' por qué no quiere que el hijo de Sara Montiel le pida matrimonio.

"Ya lo dije en un programa que me preguntaron y la respuesta es no", ha comentado. "No es por nada, es solo que no lo sé porque yo soy mucho de vivir el día a día por experiencias propias del pasado y por cómo soy a día de hoy me gusta ir viviendo día a día", añadió.