El fuerte enfrentamiento entre Carmen Alcayde y Avilés: "Durante muchos años te han dicho que traicionas a tus compañeros"

José Antonio Avilés y Carmen Alcayde no han tenido una relación muy estrecha que digamos durante su estancia en la casa de 'Gran Hermano VIP' . Además, durante el debate hemos podido recordar la fuerte discusión que tuvieron ambos exconcursantes por la foto que le hizo un paparazzi a María Teresa cuando Gustavo era su chófer. Carmen contó en la casa que Gustavo le pegó al paparazzi y eso provocó que Gustavo dijese en plató que era una “falsa”.

Carmen ha dado su explicación: "Me alegro que se haya visto todo. Lo primero que hice en la caverna fue contarle el suceso a Gustavo". Ha añadido a su vez que cuando dijo lo de que le pegó al paparazzi estaba "supercaliente. Habíamos perdido a 'mandi'. Era un día... Avilés entró a machacarme. Él ha sido la verdadera sanguijuela , la que ha venido a chupar de los demás para intentar quedarse en la casa". Por alusiones, Avilés le ha reprochado a Carmen cuál ha sido su suerte: "Los quince años que llevas comentando 'Gran Hermano' y cómo se te ha amparado en este plató".

Y ha continuado: "Si no, se hubiese visto las costuras de Carmen Alcayde hace mucho tiempo". Ambos se han ido calentando y la discusión cada vez era mayor. "Lo de entrar gritando para que no te griten lo haces tú. Esta noche nadie te ha cuestionado nada. Los demás hemos concursado. Pero tú eres la que tienes problemas con gente que has dicho que es tu hermana". Esto ha provocado los aplausos del público y la contestación de Carmen ha sido levantarse y decirle: "85%, te quiero 'Avi'".