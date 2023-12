Dura discusión entre Laura Bozzo y Carmen Alcayde: "Me has decepcionado en muchas cosas"

Laura Bozzo y Carmen Alcayde han tenido durante el debate de este jueves de 'Gran Hermano VIP' un duro enfrentamiento. Y es que Laura Bozzo le ha atacado a Carmen Alcayde con lo siguiente: "Que tú me hayas dicho que Gustavo había vendido una exclusiva en contra es mentira. Acabo de ver la exclusiva donde habla bien de mí". Carmen, por su parte, le ha corregido diciéndole que eso no lo ha dicho, que de quién hablaba era de ella (Carmen). Hay que recordar que ambas tuvieron una gran discusión en plató durante la gran final de 'Gran Hermano VIP'.

Además, cabe recordar que Laura Bozzo ha dicho en más de una ocasión (además de cuando fue expulsada) que Carmen Alcayde es una de las causantes de su expulsión y de que no ganase el esta edición de 'GH VIP 8'. "Entrar a esta casa catorce semanas y convivir con personas que lo único que querían era ganar un premio... porque ahí no hay amistad, entre nosotros no la hay", ha destacado Bozzo.

Y ha seguido: "La culpable de mi salida y mi cuarto puesto por haber confiado en personas soy yo...". Claramente su mensaje iba dirigido a Alcayde. Carmen ha ido aguantando hasta que ha explotado: "Nadie es culpable de tu expulsión. He aguantado muchas cosas de ti, la gente lo ha visto. Yo a ti nunca te he hablado mal. Me quedo también con lo malo y eso es una pena. Has decepcionado en muchas cosas, a mí y a la gente que te quería", ha señalado la excolaboradora de 'Sálvame'.