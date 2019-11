La monumental bronca de Adara y Hugo Castejón en directo: “Me das miedo y me has jodido la vida durante tres días"

La amistad entre Adara y Hugo Castejón atraviesa su peor momento en el concurso. Después de tener varios problemas en la convivencia durante la semana, los concursantes han sacado sus trapos sucios en directo . Hugo acusa a su compañera de ser una “ traicionera ”, “desleal” y “ chaquetera ”, y ella responde con las mismas armas: “Eres un calculador y espero que te aproveche el premio. Me has jodido la vida durante tres días".

Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Adara qué siente por el que un día fue su íntimo en la casa y ella ha respondido que “una decepción increíble”: “Siento que no lo conozco”. Además, la concursante ha estallado y ha dicho lo que lleva muchos días callándose: “No tienes vergüenza, llevas días provocando esto. Eres una persona fría y me das miedo por lo que eres capaz de hacer”.

Adara ha explicado que, desde que se fue Gianmarco , empezó a ver cosas en Hugo que no le gustaron y Castejón ha reaccionado llamándola “falsa”. Finalmente, Adara se ha puesto a llorar repitiendo que Hugo le da “miedo” y él se ha ido del salón indignado: “Lo que está diciendo me parece fuera de lugar”.

Adara da por rota su amistad con Hugo

Pero la bronca no ha quedado ahí. Los concursantes han seguido enzarzándose a lo largo de la noche y Adara ha llegado a reconocer que da por “rota” su amistad con Hugo: “No te quiero ni te lejos porque no se te ve venir”. Adara acusa a su compañero de provocarla continuamente “por lo bajini” y dice sentirse utilizada por él: “Me he equivocado contigo”.