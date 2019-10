Adara, hundida tras la entrada de Pol: "No quiero hacer daño a mi pareja"

Desde que Pol Badía entró a a la casa de Guadalix como concursante de pleno derecho, la estabilidad emocional de Adara comenzó a tambalearse. A la exconcursante de 'Gran Hermano 17' no le hizo ninguna gracia volver a ver a su ex, sin embargo, ha tratado de normalizar la situación y tratar a Pol como a un concursante más. Esto ha provocado que en su cabeza se desate una guerra sobre si está actuando bien o por el contrario está traicionando a los suyos: ", estoy teniendo una relación normal, como pudiera ser con otro compañero, no quiero hacerle daño porque", ha dicho deshecha en lágrimas en el confesionario.