Adara pone fin a sus dudas y elige a Gianmarco: "Me ha servido para aclararme, he pasado una noche de película"

"Entonces, ¿Esto te ha servido para aclararte?", le ha preguntado Mila Ximénez: "Sí", ha respondido ella de manera contundente. "Me ha despertado para decirme que se tenía que ir y me ha dado muchos besitos", ha seguido contando muy ilusionada. "Estaba tan tan guapo...me ha dicho que me va a esperar". "Ahora solo falta que venga Hugo", ha dicho la colaboradora de 'Sálvame'. "No, no. No dormiría con él", ha dicho de manera tajante Adara pero dejando claro que tiene una conversación pendiente con el padre de su hijo.