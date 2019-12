Gianmarco, desconfiado en su reencuentro con Adara: “Para mí ahora es difícil creerte”

“Te he notado un poco frio”, le decía Adara tras el saludo inicial. Gianmarco , que dudó en quedarse, se mostraba muy reacio con ella después de lo ocurrido el pasado jueves , donde presenció en directo como se besaba con Hugo y donde no fue nada clara con él.

“Te noté muy fría, como si no te interesara nada”, le reprochaba el italiano. “Tú no sabes mi situación, a mí me chocó mucho que él me besara así”, se intentaba justificar Adara.