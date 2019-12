Hugo Castejón saca de sus casillas a Adara en un descomunal enfrentamiento: "Ha jugado con su propia familia y tiene dos caras"

Adara estalla contra Hugo: "Eres un sinvergüenza y con mi familia no eh"

La finalista acusa a Hugo de buscar conflictos para salir en televisión

Adara está dispuesta a amigarse pero Hugo se niega: "Es una falsa"

En la noche de las cuentas pendientes de ‘GH VIP 7’, Adara ha recibido la visita de Hugo Castejón. Al principio, la concursante se ha reído al ver a su excompañero, pero la tensión ha estallado por los aires en cuanto Hugo ha abierto la boca: “He visto cosas de ti que me han hecho mucho daño porque siempre te vi como mi mejor amiga aquí y me he dado cuenta que tu amistad no era sincera”.

Adara ha criticado que su excompañero siga viviendo en el “rencor”, después de un mes sin verse, y ha explotado contra él: “Mira Hugo, se acabó. Yo he intentado pasar página contigo, te he dicho que me quedo con los buenos momentos y no con la última mierda que me hiciste. Tú intentaste manipular la situación y encima me vienes contando la misma historia. Pero ¿Tú de que vas? ¿Puede haber algo más asqueroso que intentar pisar a las personas, intentar humillarlas y hacer de todo solo por estar en la televisión?”, se ha preguntado muy indignada.

Pero Hugo ha asegurado que su examiga le ha hecho mucho daño y, tras ver las duras palabras que Adara le dedicó con Joao en la sala de expulsiones, ha sacado toda la artillería pesada contra ella: “Yo confíe en esa amistad y Adara demostró que tiene dos caras. Lo mismo que ha jugado conmigo, ha jugado con su propia familia y con Gianmarco”.

Una acusación que ha hecho que Adara se levante de la silla muy enfadada: “No te pases ni un pelo, con mi familia no eh. Sinvergüenza, que sabes cómo estoy asilada y te atreves a decir que yo tengo dos caras con mi familia. No tiene vergüenza”. Además, la finalista ha asegurado que Hugo es “un falso” y que se hace la víctima: “Vas de directo y eres frío y calculador. Jamás he visto una persona como tú. Yo hubiera tenido una reconciliación contigo y tú sigues en la misma. Es asqueroso lo que haces, venir aquí y tener un conflicto conmigo solo para seguir saliendo en la televisión”.

Eso sí, cuando Carlos Sobera le ha preguntado si todavía estaba dispuesta a hacer "borrón y cuenta nueva", Adara ha respondido que sí. Pero Hugo se ha negado: “Pensé que tenía una amiga y me encontré que tenía una enemiga y que lo hizo todo por ganar el maletín. A la gente falsa, que tiene doble cara, no me la creo. Y ella lo hace con el único interés de seguir avanzando en el concurso. He sufrido mucho. No me puedo entender con una persona que me traiciona y tiene doble cara. Es capaz de todo con tal de avanzar y puede dejar cualquier cadáver en el camino con tal de seguir adelante”.