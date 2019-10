Alba Carrillo, sobre Fonsi Nieto: “Es un buen padre, pero conmigo no se está portando bien”

Alba, sobre Fonsi Nieto: "Tuve claro que mi hijo se iba criar en otro entorno"

‘Supermodelo’ le cambió la vida y le abrió las puertas a un mundo en el que tardaría muy poco tiempo en encontrar un nuevo amor: “En 2010 mientras que yo desfilaba en Cibeles y ganaba mucho más dinero que ahora, conozco a Fonsi, digo esto porque parece que me han recogido. Le conozco en Cibeles durante una cena, no fue un flechazo, fue un tío muy seco. Nos vimos al día siguiente en una fiesta, él me saludó y pidió mi teléfono… Él me abrió las puertas a mi vida adulta, es un tipo muy divertido, como amigo es muy guay, pero como pareja no… Guardo el mejor recuerdo de él que es mi hijo, pero creo que no está siendo justo conmigo”.

Según ha explicado, al piloto no le gusta que ella esté concursando en ‘GH VIP’: “Conmigo no se está portando bien, este concurso no le gusta, le gustan estas cosas para él, si va a algo de TVE o a alguna revista, pero yo no. Da igual que me esté ahogando con las demandas”.

Su hijo Lucas fue fruto del amor