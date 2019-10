Alba Carrillo se abre en canal en una ‘Curva de la vida’ marcada por la presión de sus ex: “Mi hijo va a estar conmigo tenga que hacer lo que tenga que hacer”

Alba Carrillo, sobre Fonsi nieto: "Al padre de mi hijo no le parece digno que esté aquí"

Alba le juró a su madre que Feli va a ser su enemigo hasta que me muera

La modelo hace un guiñó a su actual relación con el presentador Santi Burgoa

Aunque en un primer momento ha dudado en hacerlo, Alba Carrillo no ha dejado ni un hueco libre en la pizarra de la ‘Curva de la vida’ y le ha dejado claro a Jorge Javier Vázquez que “si lo hacía, lo hacía bien, yo soy muy radical”. La modelo nos ha hablado de una niña feliz, una estudiante brillante y de una mujer que se ha enamorado, y no ha dejado de ser juzgada ni un momento.

Una familia “diferente” y “muy especial”

“Mis padres, Carlos y Lucía, tienen una relación que tienen una relación moderna, diferente… Son un ejemplo de amor incondicional. En aquella época ni estaban casados, mi padre es una persona muy sensible y mi madre una tía muy brillante, y él le ha decido todo el protagonismo a ella… Mi padre se ocupaba de mí mientras que mi madre dirigía las empresas conjuntas”, así comenzaba Alba Carrillo a explicar lo feliz que había sido de pequeña. Eso sí, Alba no ha negado que a su padre no le gusta la exposición mediática a la que están sometidas ella y su madre: “Mi padre lo lleva mal, pero sabe que yo no les pido nada y me apoyan de forma incondicional… Piensa que yo podría hacer otras cosas… Siempre me ha dicho que puede hacer cualquier cosa, que me puedo enamorar de quien quiera”.

‘Supermodelo’ le cambió la vida de Alba Carrillo

“Iba a mi cole y al conservatorio de ballet que lo odiaba, intentaba siempre quedarme en casa leyendo… Pasaba los veranos con mis primos… Todo maravilloso… Entró en la Universidad Complutense, en Publicidad y Relaciones Publicas, con notazas, siempre he sido una estudiante brillante… Durante la carrera, un día surge un programa que se llamaba ‘Supermodelo’, fui al casting y me cogen… Ahí empieza el cambio de mi vida… “.

Alba Carrillo, sobre Fonsi Nieto: “Es un buen padre, pero conmigo no se está portando bien”

‘Supermodelo’ le cambió la vida y le abrió las puertas a un mundo en el que tardaría muy poco tiempo en encontrar un nuevo amor: “En 2010 mientras que yo desfilaba en Cibeles y ganaba mucho más dinero que ahora, conozco a Fonsi, digo esto porque parece que me han recogido. Le conozco en Cibeles durante una cena, no fue un flechazo, fue un tío muy seco. Nos vimos al día siguiente en una fiesta, él me saludó y pidió mi teléfono… Él me abrió las puertas a mi vida adulta, es un tipo muy divertido, como amigo es muy guay, pero como pareja no… Guardo el mejor recuerdo de él que es mi hijo, pero creo que no está siendo justo conmigo”.

Según ha explicado, al piloto no le gusta que ella esté concursando en ‘GH VIP’: “Conmigo no se está portando bien, este concurso no le gusta, le gustan estas cosas para él, si va a algo de TVE o a alguna revista, pero yo no. Da igual que me esté ahogando con las demandas”.

Su hijo Lucas fue fruto del amor

Alba ha destacado en grande el nacimiento de su hijo, la persona más importante de su vida. Sin embargo, la felicidad junto a Fonsi no le duró demasiado: “Él tiene un accidente y casi se muere. A partir de ahí fue cuando nos planteamos ser papás, fue un niño buscado, yo tuve un aborto previo. Tuvimos a Lucas, que ha sido lo mejor… Nos separamos tres días antes del primer cumpleaños de mi hijo… Aunque luego me vinieran muchos años de castigo, tuve claro que mi hijo se iba criar en otro entorno… Luego pasaron muchas cosas, nos dejó en el aeropuerto tirados… Hubo cosas que hubiera aguantado si hubiera estado sola, pero con mi hijo no… Para él también fue una liberación porque yo era una mosca cojonera… Dije que no lo podía admitir más y que cada uno por su lado… Yo no estaba enamorada, pero creo que él sí porque me estuvo buscando y luego cuando conocí a Feli se puso mega celoso”.

Feliciano López fue un salvavidas que también se terminó hundiendo

Jorge Javier Vázquez ha querido saber si con Feliciano volvió a ser feliz y se ha encontrado con una historia que comenzó como la historia del príncipe azul y que terminó con un juramento: “Lo que me pasó con Feli es que él me vino a salvar. Tenía 25 años, un hijo y decía “ahora quién me va a querer a mí”, fui muy injusta conmigo y con la situación. Le conocí a él, venía a salvarme y a formar la familia que yo quería… no sé si me enamoré de él o de la salvación que yo veía en él… Feliciano enamoró a toda la familia, a mis amigas, era el hombre perfecto… Cuando tuvo lo que él quería, pasó a otra cosa”.

“El recuerdo más duro fue cuando tuve depresión, cuando la cabeza no te responde es horroroso, sufrí muchísimo… Me da mucho miedo volver a recaer, dejó de tener sentido nada, me ingresaron… Mi marido no me cogía el teléfono, no sabía nada de él, me decían que estaba con otras mujeres… Él no sabía que yo estuve ingresada, me enchufaron a pastillas y descansé tres o cuatro días. Mi hijo no se había separado de mí y cuando lo tuvo que hacer le dije a mi madre “Feli va a ser mi enemigo hasta que me muera”.

El guiño de Alba Carrillo a Santi Burgoa: “Estoy en una etapa feliz”

Al leer en la pizarra “desgaste económico”, el presentador ha querido saber a qué se refería la modelo y Alba le ha explicado que los juicios le están ahogando: “Yo estoy aquí porque necesito dinero, este trabajo no está bien visto y se me echa en cara. Al padre de mi hijo no le parece suficientemente digno… Soy valiente y me importa una mierda lo que tenga que hacer para sacar a mi hijo adelante. No es preocupante, pero he tenido un desgaste económico brutal por tema de abogados. Me tengo que defender de cosas absurdas…”.

Alba tiene claro que no tiene miedo al futuro y que ella va partido a partido “Me da más miedo el presente que el futuro” y que en este momento está viviendo una “etapa feliz”, una situación que según le ha confesado al presentador comparte con Santi Burgoa. Alba parece que atraviesa una crisis profesional y quiere abandonar el mundo de la televisión “Estoy en una nueva etapa, estoy estudiando criminología, quiero empezar una nueva etapa fuera de este medio y quiero abrirme otras vías y este dinero me viene muy bien…”.