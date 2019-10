Lucía Pariente, rota por completo tras la curva de la vida de Alba Carrilo: "Vivimos con pánico"

Tras ver la curva de la vida de Alba Carrillo , su madre no ha podido contener las lágrimas en plató. Lucía Pariente se ha roto por completo y ha asegurado que ella y su hija viven con “ miedo ”: “Tenemos pánico a perder lo único que merece la pena en la vida”. Lucía ha hablado de lo importante que es su nieto para ella y de la difícil situación en la que se encuentran: “Cometimos el error de ir juntas a ‘ Supervivientes ’ y perdimos un posicionamiento que es por el que nosotros trabajamos y vivimos”.

Lucía asegura que no puede expresarse con claridad y está harta de no hacerlo: “Me joroba que nosotras tengamos que estar en la cuerda floja. Para mí no hay nada más importante que mi hija y mi nieto”.