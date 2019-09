'El Cejas' le cuenta a Kiko que tuvo una relación con Nuria: "Lo nuestro acabó a finales del verano pasado"

'El Cejas': "Fue cuando yo vivía en Barcelona, ella es muy bonita"

El concursante asegura que Nuria y él hicieron un pacto de no decirlo dentro de la casa

Según 'El Cejas', Nuria le busca cada noche para dormir juntos

¡Menuda revelación la de 'El Cejas'! Todo comenzaba anoche tras 'GH VIP 7: Límite 48 horas'. 'El Cejas' estaba cenando con alguno de sus compañeros y les comentaba que Nuria le estaría buscando por las noches para dormir juntos. "¿A ti te mola?", le preguntaban a Diego y él dejaba entrever que ya había pasado algo entre ellos: "Es ella la que me dice que vaya a dormir con ella. Yo no voy a hablar nada aquí dentro. Yo me entiendo".

Ante estas palabras, Kiko, Alba e Irene sacaban la misma conclusión: "Uy, esto es que hay, hubo o habrá algo", decían. Y 'El Cejas' ni afirmaba ni desmentía.

Pero ha sido a mediodía cuando 'El Cejas' se ha sincerado con Kiko Jiménez. "Anoche cuando me fui a dormir me dijo Nuria que fuese a dormir con ella. Yo no la busco. Ella no lo hace para nada, pero no me parece plan. Ya te expliqué ayer que lo que tuviera que hacer con ella ya lo hice".

Kiko no daba crédito aunque no le extrañaba. "Yo veía demasiada complicidad. Pensaba que os conocíais de un par de ocasiones pero nada más. Pero aquí había algo que nos habíamos perdido", le decía Kiko a 'El Cejas'.

"Y os lo vais a seguir perdiendo todos. Lo hablamos antes de entrar. 'Tú callada y yo callado, fin'. Aunque a veces me suelta cada una que... Como no hablamos sobre eso, pues hay tensión", explicaba Diego. No obstante, coincidía con Kiko en que antes o después iba a salir la historia a la luz.

Pero lo cierto es que ha salido porque 'El Cejas' le siguió contando a Kiko más detalles de este romance. Una historia que para 'El Cejas' está superada. Sobretodo cuando le hablan de un posible acercamiento entre Nuria y Gianmarco: "Ya te digo que a mí... Si no también me hubiera rallado por Omar (Montes) Y Omar es colega mío. Pero a Omar le conocí después, cuando yo ya había terminado mi relación con ella. Conozco a Omar antes que a ella; ella me conoce a mí antes que a Omar".

"Vaya lío", respondía Kiko. 'El Cejas' sentenciaba: "El lío se acabo a finales del verano pasado. Fue cuando yo vivía allí en Barcelona. Ella es muy bonita".