Sofía Suescun aclara las dudas sobre su posible embarazo: "Tranquilo todo el mundo"

Kiko Jiménez ha confesado en unas imágenes que no está tranquilo por lo que pasó entre él y Sofía Suescun en Maldivas: "No había mucho que hacer a parte de darse amor, y encima en los comienzos... siempre usamos protección, pero no se como transcurrió el asunto pero me quedé preocupado". En plató, la de Pamplona ha asegurado que no entiende porqué al concursante le viene ahora ese tema a la cabeza, pero ha aclarado el tema: "Tranquilo todo el mundo que no pasa nada". Sin embargo, sus compañeros no la veían demasiado convencida y no han parado de preguntarle sobre el tema. "Ahora no me preguntéis tantas cosas a la vez, que igual luego digo tonterías", ha respondido ella.