Estela se desahoga con Adara: "Qué pringada soy, cómo me han engañado"

En su reencuentro, Diego Matamoros aconsejó a Estela que se alejara de Adara, pero parece que su mujer le ha hecho caso omiso. De hecho, Estela ha hablado antes de comer con su compañera y se ha desahogado contándole todo lo que ha sentido en la turbulenta visita de Kiko, Sofía y su marido.

“Me agarró muchísimo y no me soltaba. Me defendió a muerte contra todo el mundo”, ha empezado diciendo Estela sobre Diego: “Que él estuviera, así de esa forma, me hizo ver que todo tenía menos gravedad”. La concursante ha explicado a Adara cómo fue viendo progresivamente todo lo que había pasado en el exterior y ha asegurado que no entendió nada de Kiko Jiménez: “Lo mismo que sentí cuando volvió de la repesca, que estaba distante, lo volví a sentir ayer”. Estela ha confesado que, cuando apareció Kiko, pensaba que venía a hacerle un alegato a favor, pero que durante el vídeo que le pusieron vio cosas de él que no le gustaron: “Le decía al Super que no se acordaba de la relación que teníamos antes de la repesca y yo ‘¿Cómo que no te acuerdas de cómo estábamos y cómo nos tratábamos?”, se ha preguntado indignada.

Para Adara, todo lo ocurrido ha sido “muy raro” y no entiende los cambios de actitud de Kiko: “Si él quería un montaje, cuando volvió no se hubiera alejado de ti ¿no?”. Algo con lo que Estela ha estado de acuerdo:“Yo lo he pensado, imagínate que él venía con esa idea turbia en la cabeza, pero aquí todo se diluye y se crean otras cosas. Aunque si tu sales y de verdad lo que has sentido es bueno, eres sincero y dices ‘mira vale, yo iba con esa estrategia pero me he dado cuenta que a esa chica la quiero de verdad y, como mi cariño es de verdad, no quiero hacerle daño ni a ella ni a los suyos”.

Adara: “¡Qué fuerte macho, qué asco da ese juego! Yo prefiero las personas que se les ve venir, con sus cosas buenas y sus malas".

Además, Estela ha lamentado haber puesto "la mano en el fuego" por su examigo, ya que ahora cree que se la ha quemado: "Dijo que yo estaba colada por él". “Se estaba salvando el culo”, ha respondido Adara sobre el intento fallido que Kiko tuvo de confesar su 'traición'.

Aun así, Estela ha intentado justificar al ex de Gloria Camila asegurando que, “a pesar de venir con una estrategia, todo lo que pasó, pasó de verdad”. Unas palabras que, para Adara, ya no tienen sentido: “No digas eso, tía”.

“No puedo perdonar que no actúes en base a que, de verdad, me tienes cariño. Porque yo solo por el cariño que le tenía a Kiko, actúe con respeto hacia Sofía”, ha explicado Estela dolida.

Eso sí, la concursante está segura que Diego “se ha comido con patatas" a la Suescun en plató y ha confesado que a ella le habría gustado hacer lo mismo cuando empezó a lanzar indirectas sobre su marido: “Le dije ‘tú quédate con que tienes un gran tío al lado’ y su respuesta fue ‘ojalá yo pudiera decir lo mismo del tuyo’. Y menos mal que se fue, porque en ese momento…”, ha dicho Estela enfadada haciendo un gesto de pocos amigos.

“Qué fuerte todo”, ha repetido una y otra vez Adara anonadada. “Yo cuando vi a Kiko pensé que venía a darme fuerzas. Qué pringada soy, cómo me han engañado. Y yo aquí sin saber nada escribiendo en los blogs y haciéndose siempre algún guiño a Kiko”, se ha lamentado Estela.

La opinión de Alba Carrillo

Alba Carrillo ha aparecido en escena y se ha unido inmediatamente a la conversación: “No pierdas la cabeza Estela. El problema ha sido que tú has jugado con desventaja porque otras personas sabían todas las reglas del juego y tú no”. La modelo ha criticado que Kiko no fuera “sincero” en su visita y ha cargado contra su poca "honradez" y la “ambigüedad” de Sofía Suescun: “Por lo que me estás contando, a ella tampoco la veo tan despechada. Si te has sentido dolida, que puede ser, hablas con el corazón. Habla contigo de mujer a mujer desde el corazón”, ha dicho Alba sobre el comportamiento de Sofía.