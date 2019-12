La traición de Estela Grande a Adara: "Diego me ha dicho que pase de ella"

"Me preguntó si me había dicho algo sobre ella pero le dije que no"

La visita de Sofía Suescun, Diego Matamoros y Kiko Jiménez, mantuvo despiertas a las concursantes de 'GH VIP 7' hasta altas horas de la madrugada. Estela vio las imágenes de su marido muy decepcionado con ella, diciendo que daba por rota su relación. El tertuliano quiso tranquilizar a la modelo asegurándole que esos vídeos pertenecían a las primeras semanas y confesó que había hecho un 'Poli Deluxe'. "No te preocupes, lo hizo porque estaba dolido", quiso restarle importancia Adara. "¿Entonces a ti no te importaría que Hugo fuese al 'Deluxe'?", quiso saber Alba. "Hugo no va a ir al Deluxe, no es una amenaza, es porque sé que no va a ir, él no es así", ha respondido ella.

Aprovechando el cambio de pilas de Adara, Estela ha confesado a Alba lo que le aconsejó su marido en secreto. "Me dijo que pasase de Adara, que me apoyase en Noe y en ti", ha desvelado entre risas. "Claro, si es que esta claro, pero bueno eso ya lo hemos hablado esta mañana", ha respondido la modelo. "Me ha preguntado si me había dicho algo sobre ella, pero le he dicho que no", cuenta Estela. "No tengo necesidad de montar ahora ningún conflicto".

Mila arremete contra Diego Matamoros

Mila Ximénez le ha dado un consejo a Estela para cuando salga al exterior. "Tú tienes que hablar con tu madre Estela. Yo me he dado cuenta de que a tu familia lo de la tele le importa una mierda, y Diego gestiona todo públicamente. Yo lo conozco y he estado con él en muchos platós. Tiene una capacidad para todo lo que le pasa sacarlo fuera, y no sé cómo se va a llevar en tu familia. Estoy convencida de las dos semanas que ha estado fuera de los platós ha sido porque lo había pactado con alguna revista", le ha dicho la tertuliana.