Estela reacciona las imágenes de su relación con Kiko: “No he sido consciente de la repercusión”

Estela: "Nunca he sentido que a Kiko le guste"

Tras repasar juntos las imágenes de su relación dentro de la casa, Estela se mostraba sincera. “Me ha impresionado verlo, no he sido consciente de la repercusión que ha podido tener fuera pero yo estoy muy tranquila. A mí solo me sale sonreír, el vídeo me parece un homenaje muy bonito a mi amistad”, aseguraba