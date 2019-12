Adara siente que lo ha "destrozado todo": "A lo mejor Hugo me ha dejado y no quiere hablar connmigo"

La concursante se ha preguntado qué estará pasando con Hugo Sierra en el exterior y no consigue adivinar en qué punto está su relación: “¿Y si llego y no está? A lo mejor me ha dejado y no quiere hablar conmigo”. Además, sus compañeras le han preguntado cómo reaccionaría si Hugo le hiciera lo mismo a ella y su respuesta ha sido reveladora: “Me muero si me lo hace él”.