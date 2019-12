Gianmarco le hace la cobra a Adara en un reencuentro tenso y lleno de frialdad: “No quiero forzar nada”

Al ver el frío reencuentro , sus compañeros han comenzado a pedir a coro que se besaran, pero cuando Adara ha superado la vergüenza y lo ha intentado, ya era tarde. Gianmarco estaba muy enfadado y literalmente le ha hecho la cobra . Mila Ximénez ha querido saber qué había pasado y el italiano ha sido muy claro: “No quiero forzar nada”. Según ha ido contando a trompicones, Gianmarco le dio su teléfono a Adara por si quería hablar con él ya que nada más salir de la casa se marchó con su madre, pero no había recibido ninguna llamada.

Al ver que Adara no le llamaba, Gianmarco decidió escribirle por Instagram para decirle que él iba a esta ahí para lo que necesitara, pero al recibir un frío “Gracias” como respuesta, Gianmarco pensó que no era Adara quién lo había escrito. Adara le ha confirmado en plató que había sido ella la autora de la respuesta y Gianmarco se ha enfadado mucho más.

Adara ha sido muy clara, su madre le había contado “cositas” y antes de hacer nada quería hablar tranquilamente con Gianmarco para poderle entender mejor y saber por qué reaccionó de determinada forma en cada momento. Jordi y los VIP no daban crédito a la situación y han intentado calmar los ánimos, pero no lo han conseguido.

Adara duda de la sinceridad de Gianmarco

Jordi González le ha dicho a Adara que Gianmarco también había visitado algún que otro plató y que siempre había mantenido lo mismo, que está enamorado de ella. Sin embargo, la cara de Adara no era de felicidad. Al saber que Gianmarco no había hecho algo que su madre le había pedido que hiciera por su bien y el de su bebé, Adara ha comenzado a dudar de los sentimientos del italiano.

Adara, sobre los platós de Hugo Sierra: “Está dolido y le entiendo”

Tras ver un resumen del paso de Hugo por los platós de Telecinco cuando dejó de defenderla, Adara ha pensado primero en su bebé y luego ha confesado sentir empatía por el padre de su hijo “Esta dolido y le entiendo”. Aunque Adara no tiene todavía toda la información para formarse una opinión clara de lo que ha sucedido fuera de la casa y sabe que Hugo ha hecho cosas que no han estado bien, no puede juzgarle porque entiende que ella le ha fallado y le ha vuelto a pedir perdón públicamente.