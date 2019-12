Alba Carrillo: “Me arrepiento de haber defendido a Mila delante de Kiko”

Al ver una de las discusiones más fuertes que había protagonizado con Kiko dentro de la casa, Alba Carrillo ha asegurado que se arrepentía de haberse puesto así por defender a Mila Ximénez cuando no merecía la pena. Mila y Kiko han flipado y este le ha dicho que era una tontería lo que estaba diciendo, y que no podía juzgar una relación por tres confesionarios. Sin embargo, Alba estaba muy dolida y ha tenido claro que Mila no estaba siendo agradecida con ella. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha intentado mantener la calma, pero no lo ha conseguido y se ha comenzado a poner nerviosas. Cansada de tanta tontería, Mila ha vuelto a dejar claro que cada uno toma cariño a quién quiere y que cuándo Kiko y El Cejas la traicionaron la única persona que dio la cara por ella fue Adara Molinero, quién en ese momento era su máxima enemiga en la casa.